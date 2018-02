Eerste F1-test begint in mineur voor McLaren: Alonso in de grindbak

In zijn zesde ronde met de nagelnieuwe McLaren MCL33 parkeerde Fernando Alonso zijn bolide in de zandbak. Een start in mineur voor de Spanjaard die verleden week liet optekenen dat er mooie tijden zaten aan te komen.

Fernando Alonso and the McLaren-Renault in the gravel with a wheel off...



Latest: https://t.co/b3qcRtpmA2 #SkyF1 pic.twitter.com/RCYiAh3931 — Sky Sports F1 ?? (@SkySportsF1) February 26, 2018

Het is misschien al het beeld van de dag, Fernando Alonso gehurkt naast een McLaren op drie wielen. Na zes rondjes op het Circuit de Catalunya stond de Spanjaard in de grindbak in de laatste bocht.

Toen Alonso uit de wagen kwam begon hij meteen het bewuste wiel en de naaf te controleren. De Spanjaard nam een onderdeel van het wiel mee in de terreinwagen van de stewards, dat bleek de bevestiging van het wiel te zijn.

McLaren heeft laten weten dat het een paar uren nodig heeft om de bolide van Alonso te herstellen en ze geven mee dat de oorzaak van de crash bij de bevestiging van het wiel zat.

Voor Mclaren en Alonso is dit een start in mineur. Ze hadden aangegeven dat ze ten minste honderd ronden per dag wilden afmalen in deze eerste testweek, hopelijk vergaat het onze landgenoot Stoffel Vandoorne morgen en donderdag beter.

Parece un problema en buje trasero derecho q habría provocado la perdida d rueda y trompo posterior. Alonso ha llegado a box con la punta del buje rota. Les llevará tiempo la investigación y reparación. La foto es d @jordirierola pic.twitter.com/4qar2izjgE — Albert Fabrega ES (@AlbertFabrega) February 26, 2018

