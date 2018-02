VN-commissaris mensenrechten hekelt “slachthuizen voor mensen” in Syrië en andere conflictlanden

De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Said Raad al-Hoessein, heeft maandag uitgehaald naar de “slachthuizen voor mensen” in landen als Syrië, Congo, Burundi, Jemen en Myanmar.

De conflicten in die landen “zijn enkele van de meest productieve slachthuizen voor mensen in de huidige tijd, omdat we onvoldoende gedaan hebben (...) om deze gruweldaden te voorkomen”, zo zegt hij bij de start van een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

Hij beschuldigt de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad er ook van “verantwoordelijk (te zijn) voor het blijven bestaan van zoveel leed”. “Zo lang zij het vetorecht gebruiken om een gemeenschappelijke actie te blokkeren die het extreme leed bij de onschuldige bevolking zou kunnen verlichten, zullen zij - de permanente leden - het zijn die zich moeten verantwoorden bij de slachtoffers”, zegt al-Hoessein.

Vooral China, Rusland en de VS moeten volgens hem verstandiger omspringen met het inzetten van het vetorecht.