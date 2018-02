Even paniek wanneer tas van passagier plots vuur vat, maar stewardess brengt redding

Het was even schrikken voor de passagiers die vanuit de Chinese stad Shanghai wilden vliegen richting Guangzhou. Een tas van een passagier schoot plotseling in brand, maar een moedige stewardess kon erger voorkomen. Een flesje water bleek voldoende om de vlammen snel te doven, al waren sommige kijkers niet blij met de manier waarop ze de situatie aanpakte.

Het incident gebeurde net vooraleer het vliegtuig zou opstijgen richting Guangzhou Baiyun International Airport. Er brak even paniek uit bij de passagiers door de vlammen, maar een van de stewardessen kon het probleem met een snelle reactie oplossen. Met enkel een flesje water had ze al voldoende om het vuur te blussen en grotere schade aan het vliegtuig te vermijden. Er vielen geen gewonden.

Niettemin waren verschillende personen niet overtuigd dat het flesje water de beste oplossing was. “Waar was de draagbare brandblusser?”, vraagt een van hen zich af, terwijl een andere misnoegde kijker erop wijst dat het water normaliter niet voldoende was om de vlammen te doven. “Hier is erg veel verkeerd mee. Dat is een chemische brand, en daarbij is water niet voldoende.”

Verboden in laadruimte

De brand had tevens grote gevolgen voor alle passagiers. In totaal liep de vlucht drie uur vertraging op en moesten alle reizigers overstappen op een ander toestel. Volgens de gespecialiseerde website FlightAware ging het vliegtuig pas om 14.53 uur de lucht in richting Shanghai.

De oorzaak was te wijten aan een powerbank die plots vuur vatte, iets wat wel vaker gebeurt bij zulke apparaten. Lithium-ion batterijen van de zulke toestellen worden daarom verboden in de laadruimte van passagiersvliegtuigen, maar mogen wel nog meegenomen worden als handbagage. De lokale politie heeft de eigenaar van de brandende tas inmiddels ondervraagd.