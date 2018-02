Limburg onverwacht ondergedompeld in laagje sneeuw

Tongeren - Geheel onverwacht werd Zuid-Limburg vanochtend wakker onder een laagje sneeuw. In de regio rond Tongeren lag er een sneeuwtapijt van zo’n vijf centimeter. Dat levert mooie plaatjes op, maar zorgde ook voor ellende op de weg.

Geen enkel weerbericht had het voorspeld, maar vanochtend sneeuwde het zowaar in Limburg. De oorzaak is een bijzonder weerfenomeen: industriële sneeuw.

Onverwacht of niet, de sneeuw leverde heel wat mooie plaatjes op.Bekijk hier alle sneeuwfoto’s van onze lezers.Heb je zelf foto’s van de sneeuw? Bezorg ze ons via deze uploadpagina.

Geen afvalophaling

De sneeuw zorgt ook voor wat problemen in de regio. Zo is het afval vandaag niet opgehaald in sommige straten in Riemst en Tongeren. “Wij vragen alle inwoners die vandaag een ophaling hebben en waar het afval in hun straat is blijven staan, om hun container of zak niet binnen te halen. Onze ophalers komen dinsdag of woensdag terug voor een inhaalronde”, klinkt het bij Limburg.net

Vanochtend ging de tweede week van het proces tegen Renaud Hardy van start in Tongeren. Dat gebeurde evenwel met wat vertraging door de sneeuw.

Op deE313 in Tongeren was er heel wat verkeershinder toen er verschillende ongevallen gebeurden. In totaal waren er 7 voertuigen betrokken: 4 vrachtwagens met oplegger, een kleine vrachtwagen en 2 personenwagens.