Ondanks Nederlands succes in Pyeongchang, moeten de schaatsers met collectebus rond

Nederland won acht gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Allemaal in het schaatsen. Ondanks dat succes gaat het niet goed met het Nederlandse schaatsen. “Over drie weken zit 97 procent van onze schaatsers in de WW”, zucht viervoudig olympisch kampioen Sven Kramer in NOS Studio Sportwinter.

Coach Jac Orie schreeuwt naar Sven Kramer tijdens de 10km in Pyeongchang. Foto: AP

Verschillende commerciële teams raken hun geldschieter kwijt. Team Lotto NL- Jumbo van coach Jac Orie en onder andere Sven Kramer is een uitzondering en is wel stabiel. Met vier olympische titels zorgde LottoNL-Jumbo voor de helft van de olympische titels in Pyeongchang.“Het ziet er voor de anderen gewoon niet rooskleurig uit”, zegt Kramer.

Nochtans is Nederland al jaren succesvol en toonaangevend in het schaatsen. “Zo veel succes, zo dominant en zo’n fantastische sport. We verkopen hier ook ons land. En toch moeten over drie of vier weken de sporters met de collectebus rond”, is Kramer dan ook verbaasd.