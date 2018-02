Ouder ontvoert eigen baby op parking van Lidl: “Hannah is in gevaar”

Maandagochtend is een baby ontvoerd op de parking bij de Lidl in het Nederlandse Eersel, net over de grens in Lommel. Hannah Simons werd volgens de politie meegenomen door minstens een van haar biologische ouders en is mogelijk in gevaar.

Het zes maanden oude meisje was door jeugdzorg onttrokken aan het onderlijk toezicht en bij een verzorger ondergebracht. Volgens het Eindhovens Dagblad waren de ouders in de regio berucht omwille van oplichting, verduistering en bedreiging. Nog volgens de krant kwam de pleegmoeder vanochtend met de Maxi-Cosi in haar handen de winkel buiten gewandeld, toen die uit haar handen werd gegrist. De dader, (minstens) een van de ouders van het meisje, ging er snel vandoor met een donkerblauwe of zwarte Mercedes SUV.

De politie is een grote zoektocht gestart naar Kim de Laat, uit Handel, en Rowan Simons, die in België zou wonen, en vraagt mensen uit te kijken naar de Mercedes met nummerplaat 94-GK-PB.

De Nederlandse politie heeft naar aanleiding van de verdwijning een ‘Amber Alert’ verspreid. Dat is de Nederlandse versie van de ‘Child Alert’, die in België gebruikt wordt bij onrustwekkende verdwijningen. De politie zegt zich “ernstige zorgen” te maken over de veiligheid van het kind.

In de grenszone Lommel heeft de politie vanmorgen rond 9.30 uur de melding van de ontvoering ontvangen, met een beschrijving van de vluchtauto, een donkere Mercedes SUV. “Onze interventieploegen op de baan hebben de beschrijving meegekregen en kijken uit naar het voertuig. Voorlopig is die wagen nog niet opgemerkt”, zeggen ze bij politie Lommel.

Gegil, gekrijs en gehuil

Buurtbewoonster Colette Megens vertelt aan De Telegraaf hoe ze alles zag gebeuren. “Ze gristen iets uit haar handen en renden toen naar een donkere auto toe. Vervolgens scheurden ze weg. De vrouw bleef huilend achter.”

“Als je hoort dat het om een kind gaat, dan wil je toch dat je vleugels hebt op zo’n moment. Er stonden zeker zes mensen omheen. Eén man rende nog achter het tweetal aan, maar hij was te laat.”