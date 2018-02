Vrachtwagen rijdt achteraan in op file: E313 richting Antwerpen even volledig versperd

Door een ongeval op de E313 ter hoogte van Massenhoven is er momenteel zware verkeershinder. “Mijd de omgeving de komende uren”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. De snelweg was meer dan een half uur volledig dicht, sinds 13u15 is de rijbaan weer vrij.

Een vrachtwagen reed rond 11u15 op de rechterrijstrook achteraan in op een andere vrachtwagen, die in de ochtendfile stond. Een chauffeur zat gekneld en werd door de brandweer bevrijd. Het is niet duidelijk of hij gewond is.

Richting Antwerpen raakte de E313 volledig versperd. Sinds 12 uur was de linkerrijstrook weer beschikbaar, sinds 13u15 is de weg weer helemaal vrij. De opritten Massenhoven (19) en Herentals-West (20) zijn ook terug open.

”Probeer de omgeving toch nog te vermijden”, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan. Het verkeer dat van Hasselt naar Antwerpen moet, rijdt beter om via Brussel (E19). Wie naar Gent moet rijdt ook beter via Brussel.

Foto: BFM