Ex-celgenoot: “Hardy bedreigde cipier”

Een vroegere celgenoot is maandagochtend komen getuigen over Renaud Hardy. Hij was er getuige van dat Hardy eind 2015 na het binnenkomen van de wandeling buiten tegen een vrouwelijke cipier zei dat “zij de volgende zou zijn”.

“Hij zei: als ge nog één keer zo tegen mij praat, ga ik met u doen wat ik met die andere vrouwen heb gedaan.” Oud-celgenoot Eduard zat zelf vast omdat hij weigerde alimentatie te betalen. Na die weken samen op cel hebben de twee mannen elkaar niet meer gezien. “Ik herinner me nog goed dat hij altijd opschepte over wat hij allemaal met vrouwen had gedaan. Hij vertelde dat hij met wel 105 vrouwen aan wurgseks had gedaan en hen mishandeld had tot ze bewusteloos waren. Hij vertelde ook dat hij bij een vrouw uit Hofstade zijn knie op haar keel had gedrukt tot ze dood was. Hij kickte erop.”

Het viel Eduard op dat Renaud Hardy zich vaak zieker voordeed dan hij was. “Als er anderen in de buurt waren, deed hij vaak raar. Ik denk dat hij zo op internering gokte. Dat heeft hij mij in 2015 ook gezegd.”

Een zekere Veerle, een vroegere (seks)partner van Renaud Hardy, vertelde dat hij haar zwaar gestalkt had nadat zij een andere partner had leren kennen. “Hij achtervolgde mij, dook overal op. Hij heeft ’s nachts zelfs eens naast mijn bed gestaan, terwijl ik met mijn vriend in bed lag. Hij was toen via het dakraam naar binnen gekropen.” Hardy ontkent dat zelf. “Onmogelijk”, zei hij. “Ik kwam wat kleren halen die nog bij haar lagen.”

Hardy huurde het appartement van Veerle toen ze er zelf wegtrok. “Alles samen heeft het maanden geduurd. Ik ben in psychologische begeleiding geweest omdat ik er erg veel stress van had”, vertelde de getuige.

