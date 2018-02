Wouter (27) kreeg derde psychose na opnames ‘Taboe’: “Ik wil evolueren naar een stabiele periode”

Philippe Geubels heeft met zijn comedyshow in ‘Taboe’ zondagavond psychisch kwetsbare mensen in de kijker gezet. Wouter De Swerdt (27) vertelde in het Eén-programma over zijn strijd tegen psychoses. Hij werd recent opnieuw opgenomen toen hij er voor de derde keer last van kreeg. “Een psychose overkomt je zonder dat je het beseft. Dat is frustrerend.”