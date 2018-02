Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt de gladheid op de wegen permanent in de gaten, maar voorlopig ligt er nog voldoende zout op de baan. Dat is maandagochtend vernomen bij Wegen en Verkeer, na meldingen van sneeuwval in onder meer Limburg en delen van Vlaams-Brabant.

“Ook bij sneeuwval of regen is er nog voldoende smeltresidu om ervoor te zorgen dat de wegen niet te glad worden. Maar we volgen de situatie op de voet en staan klaar om uit te rijden indien nodig”, klinkt het.