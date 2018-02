Zitting proces Kasteelmoord met vertraging gestart

Op het proces over de kasteelmoord in Brugge staat maandag de hele dag in het teken van het pleidooi van meester Johan Platteau, advocaat van André Gyselbrecht. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens.

Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Net als vrijdag is veel publiek opgedaagd voor het pleidooi van de verdediging. De zaal is zo goed als helemaal volzet. De zitting startte met een kleine 20 minuten vertraging, omdat voorzitter Els D’Hooghe eerst nog een andere zaak moest uitstellen.