Pechverhelpers hebben handen vol: “Trek de handrem niet aan bij deze vrieskou”

De pechverhelpers krijgen maandagochtend heel wat meer oproepen voor startproblemen door het vriesweer. VAB merkte op het piekmoment net geen verdubbeling, Touring een toename met 26 procent.

“Vanaf halfzeven vanochtend merkten we al opvallend meer oproepen”, vertelt Joni Junes van VAB aan Het Nieuwsblad. “Om halfacht hadden we al 65% meer oproepen in vergelijking met een normale maandagochtend en tegen 8 uur, het moment dat de meeste mensen naar het werk vertrekken, was er net geen verdubbeling merkbaar. Intussen is de grootste piek voorbij en neemt drukte stilaan af.”

Van de oproepen die VAB vanochtend al te verwerken kreeg, had 65% te kampen met startproblemen. Normaal is dat maar 35%. De oorzaak is niet ver te zoeken: veel mensen laten hun auto in het weekend staan of gebruiken hem dan enkel voor kleine verplaatsingen. “Daardoor wordt de batterij niet opgeladen, en soms zelfs ontladen.”

Handrem

Ook opvallend: 7% van de oproepen naar VAB hadden te maken met een vastgevroren handrem. “Dat is een enorm hoog cijfer. We raden iedereen dan ook aan om in deze vrieskou de handrem niet aan te trekken en de wagen in versnelling te laten staan.”

Ook bij Touring is de week “zeer druk” van start gegaan na een rustig weekend. “Sinds middernacht staat de teller op 26 procent meer oproepen”, zegt Eric Bosman van Touring. Bosman verwacht dat het de hele dag nog druk zal blijven in de alarmcentrale. De wachttijd voor mensen met pech bedroeg zowel bij Touring als bij VAB maandagochtend zo’n anderhalf uur. Dat is dubbel zo lang als op een gewone maandagochtend.