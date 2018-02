Politie pakt tien daklozen op omdat ze niet binnen willen slapen

De politie van Etterbeek heeft afgelopen nacht tien daklozen opgepakt om hen te beschermen tegen de extreme koude. Het zou gaan om Roma’s die buiten sliepen en door de politie in een combi zijn meegenomen naar een opvangplaats.

Etterbeek is voor zover bekend voorlopig de enige gemeente waar dat gebeurt. In andere gemeenten probeert de politie daklozen te overtuigen om naar de opvang te gaan, maar ze dwingen hen niet.

“De burgemeester is wettelijk verplicht om de openbare veiligheid te garanderen en hulp te bieden aan mensen in nood”, klinkt het in Etterbeek. “Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat we ‘s morgens op een bank in het park iemand vinden die doodgevroren is omdat we hem of haar buiten lieten slapen bij deze extreme koude”, zegt burgemeester Vincent De Wolf (MR) van Etterbeek.

“Ook komende nacht zal de politie patrouilleren en daklozen verplichten om mee te gaan naar een verwarmd lokaal om daar de nacht door te brengen. Ze krijgen er warme drank en iets om te eten. We kijken vooral uit naar gezinnen met kinderen. “

’s Ochtends kunnen ze gewoon weer gaan en staan waar ze willen. Want de politieverordening geldt van 20 uur ’s avond en loopt tot 7 uur ’s morgens.