Veel hinder op E313 van en naar Antwerpen

Wie maandagochtend van of naar Antwerpen wilde via de E313 moest veel geduld oefenen.

In de richting van Antwerpen was het aanschuiven van Massenhoven tot de aansluiting met de Antwerpse Ring na een ongeval in Antwerpen-Oost (richting Ranst). Vanuit Lummen doe je er rond 10 uur nog steeds meer dan een uur over.

Ook in de richting van Lummen was er fileleed op de E313. Een Engelse dame viel ter hoogte van Beringen in panne met haar auto waardoor de linkerrijstrook een tijdlang versperd was en het een uur aanschuiven was tussen Tessenderlo en Lummen. Rond 9 uur waren de problemen opgelost en verliep het verkeer weer vlot.