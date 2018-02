We gaan ijskoude week tegemoet

De dag begint zonnig, maar er verschijnen stilaan meer wolkenvelden. Vooral in de Ardennen en aan de kust zijn enkele sneeuwvlokken niet uitgesloten. Het is zeer koud met maxima rond het vriespunt in Laag- en Midden-België, en ten zuiden van Samber en Maas waarden tussen -2 en -6 graden. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind vergroot het koudegevoel. We verwachten rukwinden van 50 tot 60 km/u. Dat meldt het KMI maandag.

Maandagavond en -nacht komen er brede opklaringen en wordt het zelfs op vele plaatsen licht bewolkt. Het gaat nog stevig vriezen met minima tussen -5 graden aan zee en -13 graden in de Hoge Venen. De oost- tot noordoostenwind waait meestal matig.

Dinsdag verwachten we opnieuw meer wolkenvelden waaruit enkele sneeuwvlokken kunnen vallen. Het blijft vrijwel overal vriezen tussen -1 of 0 graden aan zee en -6 graden in de Ardennen. De matige noordoostenwind blijft goed voelbaar.

Woensdag wordt het opnieuw koud en zonnig met een ijzige oostenwind. Overdag wordt het niet warmer dan -1 tot -6 graden. Donderdag blijf het zeer koud met een ijzige oostenwind. De bewolking neemt langzaam toe, maar het blijft nog droog. Vrijdag trekt een regenzone over onze streken met waarschijnlijk eerst sneeuw of aanvriezende regen. Het wordt geleidelijk minder koud met maxima rond of iets boven 0 graden.