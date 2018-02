Steeds meer ouders betalen geen onderhoudsgeld

Alleenstaande ouders vragen almaar vaker steun aan de overheid omdat hun ex-partner het onderhoudsgeld niet wil of kan betalen. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) geeft de vader of moeder in nood een voorschot van maximaal 175 euro per kind per maand. Dat bedrag wordt nadien teruggeëist bij de andere ouder. In 2016 schoot DAVO voor exact 17.924 kinderen minstens één maand onderhoudsgeld voor, een stijging met 34 procent in 5 jaar.

“In eerste instantie moet er meer gedaan worden om ouders tot betalen te dwingen”, vindt N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot. “Zo bestaat bij hardnekkige weigering de mogelijkheid om het rijbewijs in te trekken, maar die sanctie wordt niet benut.”