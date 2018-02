Aan die opbeurende conclusie kon de Limburgse wielerliefhebber zich opwarmen na een Siberisch koud openingsweekend. Waar we in het recente verleden vaak met een vergrootglas moesten zoeken naar een gouwgenoot, reden onze profs zich dit weekend geregeld in de kijker. Een overzicht, met tekst en uitleg van de hoofdrolspelers.