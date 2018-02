MolenbeekMohamed Abdeslam (31), broer van Salah, is aangehouden als brein achter de opvallende overval van gemeentepersoneel van Molenbeek. Hij en een kompaan pakten in januari 68.000 euro af van een ambtenaar, een vrouw die dat gemeentegeld naar de bank moest brengen. Nu blijkt dat de vrouw een ex-lief van Mohamed is. De ‘brave broer’ van Salah is aangehouden.