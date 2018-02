“Onderzoek van de laatste kans”

LandgraafLiefst 21.500 Nederlandse mannen zullen de komende dagen en weken hun DNA afstaan aan de Nederlandse politie in de hoop de mysterieuze dood van Nicky Verstappen (11) op te helderen, de jongen die twintig jaar geleden tijdens een zomerkamp in Nederlands-Limburg werd gedood. “Toen de uitnodiging om genetisch materiaal af te staan in de bus viel, heb ik geen seconde getwijfeld”, vertelt Mischa Horvath (47), die zaterdag in Landgraaf als een van de eerste mannen een staaltje wangslijmvlies liet afnemen.