PSG wint topper tegen Marseille eenvoudig, maar ziet Neymar geblesseerd uitvallen

PSG heeft zondagavond zonder grote problemen de topwedstrijd tegen Olympique Marseille gewonnen. Het werd in 3-0 in het Parc des Princes na doelpunten van Mbappé, Rolando (owngoal) en Cavani. De fiere competitieleider in Frankrijk zag wel sterspeler Neymar uitvallen in de tweede helft. De Braziliaan heeft waarschijnlijk zijn enkel verzwikt en moest met een draagberrie afgevoerd worden.