Mama krijgt boete voor geknutselde parkeerschijf dochter: “Nooit een probleem geweest”

Een door zoon of dochter gemaakte parkeerschijf: heel wat ouders hebben er wel eens één gekregen voor Vader- of Moederdag. Maar Evelien Vanheer uit Heverlee schrok zaterdag toen ze een bekeuring kreeg voor het gebruik ervan: 27,5 euro boete.

“Drie jaar geleden hebben we die parkeerschijf van onze dochter Claire, die nu al 5 jaar is, gekregen als cadeau voor Vaderdag. Origineel, handig en persoonlijk: geweldig. We gebruiken ze sindsdien altijd en overal. Dat is nooit een probleem geweest, tot vandaag.” De vrouw vecht de boete aan en hoopt ze niet te moeten betalen. “Maar parkeerschijven moeten nu eenmaal beantwoorden aan bepaalde technische vereisten”, aldus de Leuvense politie.

Wettelijk is bepaald dat een parkeerschijf blauw en wit moet zijn, 10 centimeter op 12,5 centimeter groot, met de cijfers 1 tot en met 12,12 millimeter groot, en de cijfers 13 tot en met 24,5 mm groot. Enkel op de achterzijde mag de gebruiker een parkeerschijf eventueel personaliseren.