Zware explosie in Britse stad: winkel en woning met de grond gelijkgemaakt

In de Engelse stad Leicester is er zondagavond rond 19 uur plaatselijke tijd een zware explosie geweest, vermoedelijk in een winkel. De politie spreekt van een “groot incident”. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

De lokale brandweer en reddingsdiensten kregen omstreeks 19 uur - 20 uur onze tijd - een oproep over een ontploffing in Hinckley Road, vermoedelijk in een Poolse supermarkt. Op sociale media zijn beelden te zien van vlammen boven een woonwijk. Van het gebouw zelf blijft weinig of niets over.

Volgens een woordvoerster van de politie zijn er zes brandweerwagens ter plaatse, en wordt het incident behandeld als een “zoek- en reddingsoperatie”. Over eventuele doden, gewonden of vermisten is nog geen duidelijkheid.