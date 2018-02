Duizenden betogers in grote manifestatie om Turkije te steunen

Brussel - Op initiatief van de Turkse organisatie UETD België, samen met de Turkse Unie, AKP en de vzw Semersah vond zondag in Brussel een solidariteitsmeeting voor Turkije plaats. Turkije is op dit ogenblik onder meer in een oorlog in Syrië verwikkeld.

Volgens Beringenaar Basir Hamarat, voorzitter van UETD België, gaat de meeting door onder het thema ‘Solidariteit en eenheid voor Turkije’. “De Turken die in België wonen voelen zich zeer betrokken bij de gebeurtenissen in Turkije”, aldus Hamarat. “De Belgen moeten begrijpen dat Turkije op dit moment wordt omringd door terroristische organisaties. Stel je voor dat dit in België het geval was, dan zouden de Belgen toch ook op straat komen? Wij staan achter Turkije en samen met duizenden anderen willen we dat tonen. We verwachten 10.000 aanwezigen. Daarvan komen er naar verwachting 4.000 uit Limburg alleen al.”

Er werden bussen ingelegd vanuit Beringen, Genk, Heusden-Zolder en Maasmechelen. De manifestatie startte om 13 uur. De betogers kwamen samen aan de Blijde Inkomstlaan in Brussel.