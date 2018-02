Januzaj en Sociedad moeten duimen leggen voor Valencia

Brussel - Op de 25e speeldag van de Spaanse Primera Division heeft Valencia op zondag met 2-1 gewonnen van Real Sociedad. Santi Mina opende in de 34e minuut met een kopbal de score voor Valencia. Via Mikel Oyarzabal kwam de bezoekende ploeg in de 54e minuut op gelijke hoogte te staan. Maar in de 68e minuut zette Mina met zijn tweede van de avond de 2-1 op het bord. Adnan Januzaj mocht in de 69e minuut opdraven voor Juanmi. De Belg kon het tij echter niet keren voor Sociedad.

Real Sociedad kan voorlopig op beide oren slapen. Het is 14e in het klassement en heeft 29 punten, dat zijn er 10 meer dan Las Palmas dat in de degradatiezone staat. Valencia (49 punten) is vierde en heeft 16 punten minder dan leider Barcelona (65 punten).