Hasselt - De fiets is aan een echte tussensprint bezig in het woon-werkverkeer. In 2017 reed voor het eerst bijna een of vijf Limburgers met de fiets naar het werk, een kwart meer dan het jaar tevoren. En het plafond is volgens mobiliteitsexperten nog lang niet bereikt.

De fiets is al een tijdje aan een opmars bezig in het woon-werkverkeer, maar 2017 was volgens het sociaal secretariaat Acerta een uitzonderlijk goed jaar. Uit gegevens van 40.000 Vlaamse werknemers uit ...