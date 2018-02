Sint-Trudo praat met Jessa over vormen van ziekenhuisnetwerk

Sint-Truiden / Hasselt -

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft als een van de enige ziekenhuizen in Vlaanderen, nog niet aangegeven in welk ziekenhuisnetwerk ze willen stappen. “Maar wij gaan nu wel in eerste instantie met het netwerk rond Jessa (Hasselt) praten”, zegt Luc Jenné, voorzitter van de Raad van Bestuur. Vandaag voert de vakbond actie tegen de plannen van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om het ziekenhuislandschap te hertekenen. De wet zit in een finale fase.