Mysterie rond Naya blijft duren, veel interesse voor wolvenwandeling

Beringen -

In Tervant, in Paal-Beringen is opnieuw een foto van een wolf opgedoken. Maar volgens wolvenkenner Jan Loos gaat het om een melding van een loslopende wolfshond. De hond is al tweemaal eerder in de buurt gesignaleerd en de gps-gegevens geven aan dat wolvin Naya nooit in Tervant was.