Heel veel discussie, maar geen winnaar in duel tussen Standard en Club Brugge

Standard en Club Brugge hebben in de topwedstrijd van speeldag 28 de punten gedeeld. Het werd 1-1 op Sclessin, maar aan beide doelpunten hing een stevig geurtje: Standard kwam op voorsprong via een duidelijke buitenspelfase, terwijl de gelijkmaker van Dennis er kwam na een duwfout.

HERBELEEF. Club Brugge maakt gelijk, Standard furieus na vermeende duwfout

De druk was zowel bij de Rouches als blauw-zwart groot. Standard bevindt zich immers middenin de strijd om de laatste tickets voor Play-off I en kon dus niet tevreden zijn met minder dan winst. Ook voor competitieleider Club Brugge, dat ondanks haar comfortabele voorsprong slechts 7 op 18 pakte en slechts één van de laatste zes wedstrijden won, was een zege meer dan welkom. Club was op voorhand al gewaarschuwd, want enkele weken geleden werd het nog uitgeschakeld door Standard in de Croky Cup.

Beide teams begonnen de wedstrijd met een lange studieronde. Club-doelman Vermeer gaf al na enkele minuten een nerveuze indruk door de bal pardoes in de voeten van Carcela te spelen, maar de Nederlander zette zijn foutje nadien wel recht door het schot van Carcela af te stoppen. Aan de overzijde moest Ochoa een schot van Wesley pareren. Het spel ging goed op en neer, maar op het halfuur was het Standard dat de score opende. Al zorgde het doelpunt wel voor controverse: de actie die tot het doelpunt leidde werd opgezet door Mpoku, die overduidelijk buitenspel stond. Ref Boucaut en zijn lijnrechter hadden het echter niet gezien en Carcela was vrij om de 1-0 op het bord te schilderen.

Foto: BELGA

Club Brugge was van slag na het openingsdoelpunt, maar enkele minuten later was de Luikse storm alweer gaan liggen. Blauw-zwart stak de neus voorzichtig aan het venster via voorzetten van Cools en Diaby, maar Ochoa en een slechte aanname van Vanaken stonden de gelijkmaker in de weg. Aan de overzijde kreeg Collins Fai vlak voor de pauze nog een uitstekende kans na een foutje van Cools, maar de Kameroener krulde de bal een half metertje naast de kooi van Vermeer. 1-0 was de ruststand.

Club Brugge wist dat het in de tweede helft een tandje bij moest steken en deed dat ook, maar de competitieleider stuitte op een rode muur. Standard vond de voorsprong wel fijntjes en begon na een tijdje zelf weer mee te voetballen, maar zowel Emond als Carcela konden niet tot scoren komen. Het doelpunt viel uiteindelijk toch aan de blauw-zwarte kant, en weer was er discussie. Op een hoekschop kopte Mechele, die erg wild het duel aanging, door naar Dennis. Die deelde vervolgens een duw uit aan waakhond Marin en tikte simpel de 1-1 binnen, deze keer was het Standard dat furieus richting Boucaut en de lijnrechter trok.

Standard had niet meteen een antwoord in huis op de plotse gelijkmaker. De bezoekers roken kansen en Dennis kreeg een uitstekende kans om ook de 1-2 te scoren, maar Ochoa lag in de weg. Ook Cools vond de Mexicaan op zijn weg, aan de overzijde moest Vermeer een hard schot van Carcela uit zijn kooi duwen. Ook kopballen van Denswil en Dennis eindigden niet in het net. Bij Standard kwam intussen Orlando Sa, die mogelijk naar China trekt, nog het veld op. Bij Club Brugge mocht ouderdomsdeken Timmy Simons dan weer opdraven in de slotfase. In de extra tijd volgde nog een stormloop voor het doel van Vermeer: Edmilson werd eerst afgevlagd voor buitenspel, nadien moest Vermeer alles uit de kast halen om een poging van Luyindama uit zijn doel te houden. Zo werd 1-1 ook de eindstand.