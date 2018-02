Studio Brussel-presentatrice zwanger van eerste kindje

Studio Brussel-presentatrice Sofie Engelen is zwanger van haar eerste kindje. Dat maakte ze samen met haar collega-presentatrice en Intergalactic Lovers-zangeres Lara Chedraoui bekend in een filmpje.

“We hebben groot nieuws over een groot nieuw project”, zegt Chedraoui in het filmpje. Engelen verklapt het nieuws daarop: “Eigenlijk is het nog niet zo groot. Ik ben zwanger.”

Engelen is sinds de zomer van 2016 een koppel met Christof Witters. Om het feest compleet te maken, draait het Studio Brussel-programma Engelen & Chedraoui vanavond volledig rond baby’s.