Sanne Cant was in Oostmalle bij de vrouwen uiteraard de topfavoriete om dicht bij huis voor de 21ste keer te winnen en haar prachtseizoen in schoonheid af te sluiten. Maar het werd een afscheid in mineur. Halfweg kwam ze ongelukkig ten val in het zand en moest ze de strijd staken met een blessure. Haar rechterknie was fel opgezwollen en ze trok meteen naar het ziekenhuis in Herentals voor onderzoek.