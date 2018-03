6 tekenen dat jij de verkeerde BH-maat draagt

Wist je dat maar liefst 70% van de vrouwen de verkeerde BH-maat draagt? Tijd om daar iets aan te doen! Van snijdende bandjes tot kreukjes in de cups, dit zijn 6 tekenen dat je de verkeerde BH-maat draagt.

Kijk naar het middenstukje en de band van je BH

Het middenstuk (langs de voorkant van je BH) wordt vaak vergeten, maar toch is het een belangrijke indicator dat je de foute maat draagt. Dit tussenstukje moet plat op je borstkas liggen en mag dus niet te strak of te los zitten.

Hetzelfde geldt voor de achterkant van je BH. Kruipt de band omhoog? Dan draag je de foute maat! De band van je BH is juist heel belangrijk voor de ondersteuning van je rug, dus let hier zeker op.

Een te grote of te kleine maat?

Het is nooit een goed idee om die te losse BH strakker te maken door de bandjes te strak te trekken. Snijden de bandjes van je BH in je huid? Ga voor een kleinere maat!

Je armen kunnen veel verklappen of je effectief de juiste BH-maat draagt. Hoe? Doe je armen omhoog. Vallen je borsten te veel naar de zij-of bovenkant van je BH? Dan is de band te los of zijn de cups te klein.

Doe zelf de test

Kijk naar de cups van je BH. Zitten er kreuken of deuken in? Dan zit er te veel speling tussen je BH en je borsten. Ga dus voor een kleinere cupmaat!

Niemand heeft zin in het korset-effect, toch? Een BH moet vooral comfortabel zitten en voldoende ondersteunen. Probeer twee vingers onder de BH-band op je rug te steken. Lukt dit niet of heb je ruimte voor een extra vinger? Dan draag je de foute BH-maat.