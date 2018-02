“Financiële investeringen hebben klimaattest nodig”

Brussel -

Groen wil dat er een klimaattest komt voor financiële investeringen. Want als straks blijkt dat veel beursbedrijven overgewaardeerd zijn omdat fossiele grondstoffen niet meer gebruikt mogen worden, zitten we met een carbon bubble, een koolstofzeepbel. “De vier grootste banken van dit land financieren voor 40 miljard euro in zaken waar klimaatrisico’s aan verbonden zijn”, zegt Almaci. “Ze doen dat via 100 verschillende bedrijven die overgewaardeerd zijn. En de Nationale Bank heeft deze week in haar jaarverslag voor het eerst gewezen op de risico’s van een klimaatverandering en de bijhorende overgang naar een koolstofarme economie. Wel, wij vragen om ook hier een carbon stress test in te voeren voor financiële markten.”