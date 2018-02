Ouders moeten in vrieskou aanschuiven aan scholen in Grimbergen: “We moeten als honden buiten staan”

Sinds zaterdagochtend staan aan twee Grimbergse basisscholen al tientallen ouders aan te schuiven om hun kind in te kunnen schrijven, terwijl de inschrijvingen pas donderdag beginnen. De omstandigheden zijn gezien de koudegolf die het land momenteel in zijn grip houdt uiteraard niet ideaal, en in één van de twee scholen weigert de directeur lokalen te openen voor opvang omdat dat een aanzuigeffect zou creëren.

Foto: VTM

Aan de gemeentelijke basisschool De Regenboog moeten ouders al vijf jaar op rij aanschuiven om hun kind te kunnen inschrijven. De eerste kampeerders begonnen zaterdagochtend aan te schuiven, zondagmiddag waren het al 24 mensen. En dat terwijl er maar 21 plaatsen zijn.

Directeur Christophe De Buyser laat bij VTM weten dat het gaat om “een algemeen capaciteitsprobleem in heel Groot-Grimbergen”, maar wijst erop dat er bijgebouwd wordt en er binnen vier jaar zo’n zestig à zeventig plaatsen moeten bijkomen.

Foto: VTM

Een oplossing waar de momenteel aanschuivende ouders natuurlijk weinig aan hebben, dus liet de directeur twee klassen vrijmaken waar de ouders kunnen overnachten. De school zal de inschrijvingen donderdag ook al starten om één minuut na middernacht, zodat de ouders nog die nacht naar huis kunnen. Wettelijk mag de inschrijvingsperiode pas starten op 1 maart.

Foto: VTM

Buiten kamperen

Ook aan de vrije basisschool Prinsenhof, amper 200 meter verder, stonden zondagmiddag al vijftien ouders aan te schuiven. Zij hebben minder geluk, want hier moeten de ouders buiten kamperen. De directeur wil zijn school namelijk niet openstellen, omdat dit het probleem van de aanschuivende ouders in de hand zou werken.

Tot onbegrip van de ouders: “Dit is crapuleus. Een dakloze mag wel binnen slapen, maar wij moeten als honden buiten blijven staan. En dat bij deze temperaturen.” Het werd in de nacht van zaterdag op zondag -5 graden. Eén van de aanschuivende ouders, die deel uitmaakt van de ouderraad, stuurde zaterdag dan ook een mail naar de directeur. Die liet weten “zondagavond langs te zullen komen”.

In afwachting zette een tiental ouders vannacht tenten en een kampvuur op, al brengen veel ouders de nacht door in hun wagen omdat het te koud is om in de tenten te slapen.

Namen afroepen

De ouders stelden ter controle ook een lijst van aanwezige ouders op. Om het uur worden de namen op die lijst afgeroepen: wie er niet meer is, wordt geschrapt. Zeker voor enkele ouders die amper 100 meter verder wonen een ergernis, want zij moeten desondanks vijf nachten in hun auto slapen.