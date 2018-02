Ed Sheeran doorbreekt traditie en draagt een verlovingsring

Ed Sheeran is verloofd en dat kan iedereen zien. De Britse zanger draagt aan zijn ringvinger een opvallende, zilveren ring en wil daarmee aantonen dat ook mannen een verlovingsring kunnen dragen.

Toen Sheeran tijdens een concert in Londen een grote, zilveren ring droeg aan zijn linke­­rhand, dachten fans dat hij stiekem getrouwd was met zijn verloofde Cherry Seaborn. Toen een journaliste van Sky News hem tijdens de recente Brit Awards met de geruchten confronteerde, kwam Sheeran met een verrassende verklaring. “Ik draag een verlovingsring om aan Cherry en de rest van de wereld te tonen dat ik dit engagement met haar aanga. Ik begrijp niet waarom mannen geen verlovingsring mogen dragen. Man of vrouw, je gaat uiteindelijk dezelfde verbintenis aan.”

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Zeemzoet detail? Cherry maakte de verlovingsring voor Sheeran helemaal zelf, tot grote vreugde van de zanger zelf.

Of de verlovingsring voor mannen hierdoor een trend zal worden, is niet zeker. Verschillende designers en juweliers hebben in het verleden al geprobeerd om mannen van het concept te overtuigen. Volgens een bevraging uit 2015 draagt slecht vijf procent van de verloofde mannen een verlovingsring. Nu is ook Ed Sheeran een van hen.