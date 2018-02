Qatar Masters golf - Pepperell zegeviert, Belgen nemen vrede met verre ereplaatsen

Brussel - Nicolas Colsaerts is zondag op de 34ste plaats geëindigd op het Qatar Masters golftoernooi (European Tour/1,75 miljoen dollar). Thomas Detry werd 39ste. De zege ging naar de Engelsman Eddie Pepperell.

Colsaerts, die voor de laatste ronde op de tweede parcourshelft van start ging, rondde zijn eerste negen holes af in drie onder par en dit na vijf birdies en twee bogeys. Op de eerste hole incasseerde de 35-jarige Brusselaar een dubbele bogey, waarna hij nog een birdie wegputte op de zevende hole. Met zijn ronde van 70 slagen maakte hij nog negen plaatsen winst. In de eindafrekening telde de nummer 119 op de wereldranglijst negen slagen meer dan de Engelse winnaar Eddie Pepperell. Voor Pepperell is het zijn eerste zege op het European Tour-circuit. De 25-jarige Detry zette een ronde neer met ups en downs. Zo putte de Brusselaar een eagle en twee birdies weg, maar twee dubbele bogeys en een bogey ontsierden zijn scorekaart. Met zijn ronde van 73 slagen moest hij uiteindelijk nog zestien plaatsen inleveren.

Eindstand:

1. Eddie Pepperell (Eng) 270=65-69-66-70 -18

2. Oliver Fisher (Eng) 271=66-69-65-71

3. Marcus Kinhult (Zwe) 272=68-69-67-68

4. Renato Paratore (Ita) 273=71-66-70-66

. Pablo Larrazábal (Spa) 273=68-67-70-68

. Gonzalo Fernandez-Castaño (Spa) 273=68-68-69-68

. Grégory Havret (Fra) 273=65-69-70-69

8. Sebatian Heisele (Dui) 274=67-68-71-68

. George Coetzee (ZAf) 274=69-66-71-68

10. Adrien Otaegui (Spa) 275=67-66-73-69

. Matthew Baldwin (Eng) 275=68-70-68-69

. Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 275=68-68-69-70

...

34. Nicolas Colsaerts (Bel) 279=71-69-69-70

39. Thomas Detry (Bel) 280=67-70-70-73