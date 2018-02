Opmerkelijk: Open Vld gooit handdoek in Nieuwerkerken

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Open Vld Nieuwerkerken zal niet opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. “We hebben te weinig mensen gevonden om een lijst bij elkaar te krijgen”, zegt Benny Claes, die momenteel als enige voor zijn partij zetelt in de gemeenteraad. Ook in 2012 had Open Vld al de grootste moeite om voldoende mensen te vinden. Zo stonden toen twee bewoners van het rusthuis op de lijst. Benny Claes laat in het midden of deze beslissing ook het einde betekent van zijn persoonlijke politieke ambities. Van 2001 tot 2006 was hij nog schepen, maar al meer dan 10 jaar vormt hij nu een eenmansfractie in de oppositie. Nu Open Vld zich terugtrekt, ziet het ernaar uit dat er vier partijen zullen opkomen in Nieuwerkerken: CD&V, Gemeentebelangen, sp.a en N-VA.