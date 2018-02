Ashton Kutcher openhartig over scheiding Demi Moore: “Ik kon een week niet eten”

Vijf jaar na de scheiding van actrice Demi Moore vertelt Ashton Kutcher over wat mogelijk de moeilijkste jaren uit zijn leven waren.

“Net na de scheiding trok ik een week de natuur in”, zegt Kutcher aan presentator Dax Shepards in zijn nieuwe podcast ‘Armchair Expert’. “Ik zocht de rust op van Big Sky, een bergachtig gebied in de Amerikaanse staat Montana. Ik kon een week niet eten. Ik overleefde op water en thee.”

Ashton Kutchter en Demi Moore Foto: AP

De intussen veertigjarige acteur hield ook een boekje bij waarin hij zijn gedachten neerschreef. “Ik somde al mijn vorige relaties op. Ik beschreef hoe ze eindigden en wat ik voelde. Ik schreef een brief aan al mijn vorige liefjes en stuurde de brieven na zeven dagen piekeren op. Ik schreef het leed echt weg.”

Hallucinaties

Naast het schrijven deed de acteur ook aan tai chi. “Ik gebruikte mijn eigen energie en tai chi zorgde ervoor dat ik wat rustiger werd. Op dag twee begon ik zelfs te hallucineren en het was fantastisch. Mijn hele reis was een spirituele tocht. Ik had het echt nodig.”

Ashton Kutcher en Demi Moore trouwde in 2005 en gingen in 2011 uit elkaar. Twee jaar later waren ze ook officieel gescheiden. Het koppel was vooral bekend vanwege hun leeftijdsverschil. Demi Moore was zestien jaar ouder dan haar toenmalige echtgenoot. Inmiddels is Kutcher getrouwd met actrice Mila Kunis. Het stel heeft twee kinderen.