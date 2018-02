Twee knuffels per ongeluk uitgegooid tijdens carnavalstoet: “Ons Lowieke is ontroostbaar”

Lanaken -

Tijdens de carnavalstoet in Gellik (Lanaken) werden de twee knuffels van Lowieke per ongeluk uitgegooid. Lowieke is ontroostbaar en daarom doen zijn ouders een oproep of iemand de twee knuffelbeestjes gevangen heeft. Het ene beestje is de rat uit de film Ratatouille en de andere is een handpop in de vorm van een Leeuw.