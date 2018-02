Eén van grootste filmsterren in India sterft aan hartstilstand

De Bollywood-actrice Sridevi Kapoor is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Ze bezweek aan een hartstilstand tijdens een bruiloft van een van haar neven in Dubai. Dat zegt haar schoonbroer Sanjay Kapoor in de Indiase media. Sridevi gold als één van de grootste sterren van de Indiase film.

De actrice, geboren als Shree Amma Yanger Ayyapan maar simpelweg gekend onder de naam Sridevi, was al sinds ze 4 jaar was op het grote scherm te zien. In Bollywood maakte ze haar debuut in 1978 en kende ze vooral in de jaren 80 en 90 immense populariteit. Ze speelde in meer dan 150 films, waaronder heel wat Bollywood-klassiekers. Ze was één van de weinige vrouwelijke filmsterren die grote aantallen naar de filmzalen lokte zonder een man in een traditionele heldenrol aan haar zij, aldus de BBC.

Het overlijden van Sridevi wekt heel wat emoties op in India. Premier Narendra Modi uitte op Twitter al zijn verdriet en president Ram Nath Kovind meldde in shock te zijn. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan, die haar onlangs ontmoette, betuigde zijn medeleven. Op sociale media uiten fans massaal hun verdriet om de vroegtijdige dood van de filmster

In 1996 trouwde ze met filmproducer Boney Kapoor. Ze hebben twee dochters: Jhanvi en Khushi. In 1997 verdween ze van het scherm, om in 2012 haar comeback te maken.