80 miljoen geërfd, 11.300 euro over: Lisa Marie Presley naar rechter voor verkwanseld fortuin van vader

Een dikke 80 miljoen euro heeft Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis en Priscilla Presley, op haar 25ste geëerd. Maar vandaag schiet daar blijkbaar nog slechts 11.300 euro van over.

Lisa Marie (50) wijst met een beschuldigende vinger naar haar ex-manager, Barry Siegel, en sleept de man voor de rechter. Volgens de dochter van The King zou Siegel haar erfenis hebben verkwanseld door foute investeringen. De man stopte onder meer geld in het bedrijf dat American Idol produceerde maar in 2016 failliet ging.

Siegel pikt de beschuldigingen niet en diende een tegeneis in bij de rechtbank. Hij stelt dat Lisa Marie zelf haar erfenis heeft verprutst door haar aandeel in de stichting die Elvis Presleys erfenis beheert, grotendeels te verkopen om schulden af te lossen. Bovendien wil Siegel een pak geld van Lisa Marie om de juridische kosten van haar vierde echtscheiding – van producer Michael Lockwood – te dekken. Lisa Marie zegt geen cent te bezitten, wat volgens Siegel niet klopt.