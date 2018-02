Porsche belandt in brughuisje en richt zware ravage aan

Mechelen - Een 29-jarige chauffeur heeft in de nacht van zaterdag op zondag een behoorlijke ravage veroorzaakt op de Battelsesteenweg in Battel (Mechelen). Het voertuig, een Porsche, boorde zich met zijn snuit in het seinhuisje van de Battelbrug over de Leuvense Vaart. De bestuurster liep lichte verwondingen op.

Het ongeval vond rond 2u15 plaats. Of overdreven snelheid of intoxicatie eventueel een rol speelden, zal het onderzoek moeten uitwijzen, zegt de politie. De bestuurster, een 29-jarige vrouw raakte gewond. Haar passagier, een man van 36, kwam ongeschonden uit de auto. De sportwagen raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld.

Ook het brughuisje raakte zwaar vernield. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stutten. Een kast met allerlei belangrijke technische schakelingen om de brug te bedienen, heeft ook schade opgelopen.

Schepen moeten wachten

Foto: Kevin Polfliet

De Vlaamse Waterweg nv bevestigt dat de brug momenteel niet meer bedienbaar is. Voorlopig wordt alle scheepvaart lokaal gestremd. “Aangezien de elektriciteit in het bedieningshuisje voorlopig werd uitgeschakeld, is ook een bediening vanop afstand niet meer mogelijk”, legt woordvoerder Kevin Polfliet uit. “De schepen die al op het kanaal waren, kunnen niet worden afgeleid en moeten dus wachten tot ze weer naar buiten kunnen. Er kunnen ook geen nieuwe schepen vertrekken. Dat is uiteraard zeer lastig voor de bedrijven die op het kanaal rekenen voor transport.”

De Vlaamse Waterweg heeft maandag meteen een afspraak met de aannemer om te bekijken wat er de komende dagen moet gebeuren. “We trachten zo snel mogelijk een noodbediening te voorzien zodat de scheepvaart zich kan hernemen”, vertelt Polfliet. “Wanneer dat exact kan, is voorlopig nog onduidelijk. Om te beginnen moeten we naar stabiliteit toe afwachten of het wel verantwoord is om een technicus in het bedieningshuisje naar binnen te sturen.”

“Voor het wegverkeer zal de impact in elk geval meevallen”, zegt Polfliet. “Indien we de brug moeten sluiten tijdens de herstellingen, is het kanaal oversteken mogelijk via het Battelcomplex.”

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM