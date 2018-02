Nieuwe koudegolf in aantocht: gure zondag in het verschiet, VAB zet zich schrap

Gezien de aanhoudende koude geldt vanaf maandag in ons land code geel. Het ziet er immers niet naar uit dat het kwik deze week nog boven het vriespunt uit zal komen. Het KMI roept dan ook op tot maatregelen “om mensen, dieren en planten in deze gevaarlijke situatie te beschermen tegen de barre temperaturen te beschermen.” Automobilistenvereniging VAB zet zich dan ook schrap voor een lawine aan noodoproepen op maandagochtend.

Weersvoorspellingen

Maandag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag verschijnen er stilaan wolkenvelden en zijn in de Ardennen enkele sneeuwvlokken niet uitgesloten. De temperaturen komen in Vlaanderen nog amper boven het vriespunt uit, terwijl ten zuiden van Samber en Maas maxima tussen -1 en -6 graden worden verwacht. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind, met rukwinden tot 50 kilometer per uur, vergroot het koudegevoel.

Ook dinsdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden waaruit af en toe enkele sneeuwvlokken kunnen vallen. Overdag komen de temperaturen in Laag- en Midden- België niet boven het vriespunt uit. In de Ardennen liggen de maxima tussen -1 en -4 graden.

Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger, maar blijft het overdag vriezen in het hele land. Donderdag verschijnen er sluierwolken maar blijft het wellicht nog droog. De maxima blijven negatief bij een ijzige oost- tot noordoostenwind. In het weekend lijken storingen boven Frankrijk ook onze streken te gaan beïnvloeden, waardoor de kans op sneeuw of aanvriezende regen toeneemt. De maxima worden dan licht positief in Vlaanderen.

De ijskoude minimum temperaturen zijn een uitzondering voor deze tijd van het jaar. Het klimatologisch gemiddelde ligt op bepaalde dagen immers tien graden lager dan gewoonlijk, zo toont het KMI. Vooral op 1 maart voorspellen ze een dieptepunt in de temperaturen. De kans bestaat dat we dan onder de laagste minimumtemperatuur ooit gemeten in België terechtkomen. Op 1 maart 1888 bedroeg die namelijk -10,5 graden.

Code geel

Kunnen we deze vrieskou nu ook officieel klasseren als ‘koudegolf’? “Dan gaat het over een langere periode van minstens enkele dagen met zowel overdag als ’s nachts erg lage buitentemperaturen”, meldt het KMI. “Vaak gaat zo’n periode gepaard met een aanvoer van koude en droge polaire lucht uit het noorden of het noordoosten.” Deze keer zal de koudegolf wellicht langer dan een week duren.

Gezien de bittere koude geldt vanaf maandag code geel. Dat wil zeggen dat er best maatregelen getroffen worden om mensen, dieren en planten tegen de barre temperaturen te beschermen. Vooral voor de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij creëren ze een gevaarlijke situatie. Onder andere ouderen, jongeren, daklozen en dieren moeten extra beschermd worden.

Enkele tips kunnen u helpen bij de voorbereidingen tegen de koude. Zorg ervoor dat niemand te veel buiten moet zijn: zeker ouderen en kinderen niet. Trek iedereen warme kleding aan, ook bij dieren kan dat helpen. Planten kan je best afdekken. Ook voor uw waterleidingen en -kranen moet u extra opletten: ga na of die goed afgeschermd zijn, zodat ze bestand zijn tegen de ijskoude temperaturen.

VAB verwacht verdubbeling oproepen

Ook de VAB zet zich schrap: de automobilistenvereniging verwacht maandag meer dan een verdubbeling van de oproepen door het koude weer, gecombineerd met het weekend waarin veel auto’s hebben stilgestaan. Daarom wordt op de VAB-alarmcentrale en bij de wegenwacht extra personeel ingezet. De voorraad batterijen in stock is bovendien met 25 procent verhoogd zodat pechvogels met een platte batterij meteen geholpen kunnen worden.

Bij startproblemen door winterkoude is vier op de vijf keer de batterij de oorzaak. Bij koude werkt de batterij namelijk minder goed. Heel wat chauffeurs kunnen dus ‘s morgens niet starten na nachtelijke vriestemperaturen. Vooral na een weekend, omdat de meeste wagens dan langer hebben stilgestaan en de batterij aan startcapaciteit verloren heeft.

Tips van VAB

VAB geeft een aantal tips om batterijpech te voorkomen. Zo kan men bij het starten best alle onnodige stroomverbruikers (zoals gps, verwarming, enz.) uitschakelen en de lichten pas ontsteken na het starten, en is het verstandig om de achterruitontdooiing af te zetten als de ruit ontdooid is.

Wat geen goed idee is, is startkabels gebruiken. “Deze kunnen, in geval van fout gebruik, ernstige schade berokkenen aan de gevoelige elektronische systemen van moderne wagens. Roep de hulp van een professional in”, zegt VAB in een mededeling.

VAB raadt ook af om warm of koud water op de ruit gieten. “Door kleine barstjes in de ruit, die zelfs niet zichtbaar hoeven te zijn, kan de hele ruit breken”. Ook de ruitenwisser als ijskrabber gebruiken, doe je best niet. “Het rubber van je ruitenwissers zal sneller afslijten en je hebt zelfs kans dat de motor of de zekering van je ruitenwissers het begeeft.”