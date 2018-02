Vermaelen scoort bijna tijdens comeback bij Barcelona, Suarez legt er drie binnen tegen Girona

Thomas Vermaelen heeft zaterdagavond zijn comeback gemaakt bij Barcelona. Onze landgenoot mocht Piqué vervangen in de tweede helft en speelde uiteindelijk een halfuur mee tegen Girona. Barcelona won de Catalaanse derby overtuigend met 6-1, Luis Suarez scoorde een hattrick.

Nochtans begon de wedstrijd niet goed voor de fiere competitieleider in Spanje, want Portu maakte al na drie minuten de 0-1 voor Girona. Barcelona reageerde meteen via Suarez, die de gelijkmaker op een dienblaadje kreeg aangeboden van Messi. Voor De Vlo was het zijn 148ste assist in La Liga, een absoluut record. Messi scoorde nadien zelf nog tweemaal en vlak voor de rust legde ook Suarez zijn tweede van de avond binnen, waardoor het bij de rust al 4-1 stond.

Na een uur voetballen mocht Thomas Vermaelen na blessureleed eindelijk weer meespelen bij Barcelona toen hij Piqué kwam vervangen. Coutinho zette even later de 5-1 op het bord met een heerlijke krul. Suarez legde met nog een kwartier te gaan met zijn derde doelpunt de 6-1 eindstand vast. Vermaelen kreeg nog een uitstekende kans om er 7-1 van te maken, maar onze landgenoot buffelde de bal tegen de deklat. Geen tweede doelpunt ooit bij Barcelona dus voor onze landgenoot, die in augustus 2015 zijn enige goal scoorde voor de Catalanen (1-0 winst tegen Malaga).

In de stand blijft Barcelona leider met 65 punten. Dat zijn er tien meer dan Atlético Madrid en veertien meer dan aartsrivaal Real Madrid. Atlético gaat zondagavond wel nog op bezoek bij nummer vijf Sevilla.

Bekijk hier alle goals:

