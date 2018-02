Maaseik spoelt verloren bekerfinale door met zege tegen Guibertin

Noliko Maaseik heeft zaterdagavond haar eerste wedstrijd in de play-offs met 3-1 (22/25, 25/18, 25/15, 25/23) gewonnen tegen Guibertin. Een opsteker, na de verloren bekerfinale van vorig weekend.

In de play-offs wordt in drie groepen van drie ploegen uit en thuis gestreden voor plek één. Noliko zit in een poule met de Waalse clubs Waremme en Guibertin. De poulewinnaars én de beste tweede over de groepen heen stoten door naar de Final Four. Uit dat viertal komen de finalisten, die het tegen elkaar opnemen voor de landstitel. Iets waar Maaseik, na de verloren bekerfinale, haar zinnen nu nóg meer op heeft gezet