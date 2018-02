Eupen geeft rode lantaarn door aan KV Mechelen na zege tegen Lokeren

Feest in de Oostkantons, want Eupen is van de laatste plaats in de Jupiler Pro League weggesprongen. Het won met tien man van Lokeren na een dolle wedstrijd: het werd 3-2. Eupen geeft zo op basis van het aantal gescoorde doelpunten de rode lantaarn door aan KV Mechelen, ook Lokeren is door de nederlaag nog niet zeker van het behoud.

Door het puntenverlies van KV Mechelen tegen Charleroi eerder op de avond kon Eupen een gouden zaak doen in de strijd om het behoud. Echt inspirerend leek dat in de beginfase niet te werken voor de Panda’s. Eupen – zonder de geschorste Leye – begon slap en moest al snel achtervolgen. Op een pass van Cevallos kreeg Hupperts veel te veel ruimte. De Nederlander kapte naar binnen en plaatste de bal netjes langs de paal in de verste hoek.

Misschien lag het aan de bijtende vrieskou maar na een sterk openingskwartier zakten de bezoekers helemaal weg in een diepe winterslaap. Eupen kreeg de bal, tankte vertrouwen en drukte Lokeren achteruit. Halfweg de eerste helft pakte Nils Schouterden uit met een haarfijne voorzet vanop links. Raspentino moest er zijn hoofd maar tegen zetten en kopte de gelijkmaker voorbij Verhulst. Eupen rook bloed en ging op zoek naar meer. Een kwartiertje na de 1-1 pakte Schouterden al uit met zijn tweede assist van de avond. Deze keer vond hij Ocansey in de box, die vlot zijn mannetje uitschakelde en met een laag schot Verhulst opnieuw kansloos liet. Met een 2-1 voorsprong trok Eupen de rust in op een virtuele vijftiende plaats.

Na tien minuten in de tweede helft waren ze die alweer kwijt. Van Crombrugge pareerde een hard schot van Söder maar had geen verhaal tegen de rebound van Cevallos. Aan een 2-2 had Lokeren genoeg om definitief zeker te zijn van het behoud. Eupen daarentegen moest winnen om weg te geraken van de laatste plaats en ging dan ook vol op zoek naar een derde doelpunt. In het slotkwartier moest het verder met tien na een tweede gele kaart voor Gnaka maar toch slaagde Eupen er nog in om het verlossende winnende doelpunt te maken. Kapitein Luis Garcia zette zich tien minuten voor tijd achter een vrije trap aan de zijkant en borstelde de bal door een bos van benen in de verste hoek.

Eupen boekt zo een levensbelangrijke overwinning in de strijd om het behoud. De Oostkantonners hebben evenveel punten, evenveel overwinningen en hetzelfde doelsaldo als KV Mechelen maar wippen over de Mechelaars dankzij hun hoger aantal gemaakte doelpunten. Met volgende week een veerplaatsing naar Antwerp en op de laatste speeldag een thuismatch tegen Moeskroen in het verschiet lijkt de redding binnen handbereik. Voor Lokeren is het gevaar nog niet geweken. Zij hebben nog altijd één puntje nodig om zeker te zijn van het behoud.