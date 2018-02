“Hij staat op ontploffen”, zei vrouw via telefoon over schutter Florida. En toch deed de FBI niets

De FBI had op 5 januari al een tip gekregen over Nikolas Cruz, de 19-jarige man die in een school in Parkland 17 mensen doodschoot. “Hij staat op ontploffen”, zei een vrouw die naar de Amerikaanse politiedienst belde. “Ik ben bang dat hij naar een school zal gaan en daar op iedereen zal schieten.” Met de tip werd niets gedaan.

De nog niet geïdentificeerde vrouw belde op 5 januari naar de telefoondienst van de FBI waar burgers tips kunnen geven, zo meldt Wall Street Journal, dat de transcriptie van het gesprek in handen kreeg. Ze vertelde de Amerikaanse federale politiedienst dat Nikolas Cruz de mentale capaciteiten heeft van een 12- tot 14-jarige en dat hij van school gestuurd werd omdat hij stoelen naar leerlingen en leraars gooide omdat hij niet hield van de manier waarop ze tegen hem praatten.

Ze gaf de FBI de gebruikersnamen van zeker drie van zijn accounts op Instagram, waar hij schreef dat hij mensen wilde doden en waar hij foto’s postte van dieren die hij verminkt of gedood had. “Soms vliegt er een vogel in je tuin en vliegt die tegen je glazen deur? Zo ging het bij hem ook. Maar hij haalde het dier van de grond, legde het op het keukenblad en sneed het helemaal open. Dat vind ik zorgwekkend”, zei ze aan de telefoon.

Arsenaal aan geweren en messen

De vrouw omschreef Cruz als een jongeman met een arsenaal aan geweren en messen “die op ontploffen staat”. “Ik ben bang dat hij een school zal binnenlopen en er in het rond zal beginnen schieten. Ik wil dat jullie het weten, zodat ik het niet als enige weet als er iets zou gebeuren. En ik denk dat er iets zal gebeuren.” Ze wist ook dat hij met geld van de bankrekening van zijn moeder de geweren en de munitie gekocht had.

Geen imminent gevaar

Na het telefoongesprek, dat iets minder dan een kwartier duurde, besprak de telefoniste met haar overste. Samen besloten ze dat er geen imminent gevaar was en dat ze geen verdere stappen zouden ondernemen. Binnen het uur was de zaak gesloten.

De FBI gaf enkele dagen na de schietpartij al toe dat het gefaald heeft door de tips over Cruz niet naar waarde te schatten. Het laat een wrange nasmaak na bij veel Amerikanen. Het onderwerp van het telefoongesprek, Nikolas Cruz, schoot een dikke maand later op de Marjory Stoneman Douglas-school in Parkland 17 mensen dood.