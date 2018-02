Gouverneur stelt rol van burgemeester in vraag na klacht N-VA

Hasselt -

“De gemeenteraad bepaalt altijd zelf haar agenda en daar mag niet van afgeweken worden.” Dat is volgens de Hasseltse N-VA de conclusie van de gouverneur nadat de partij een klacht had ingediend tegen het Hasseltse stadsbestuur. Dat wilde, na een tussenkomst van burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) in oktober, geen stemming over drie punten die door N-VA geagendeerd waren.