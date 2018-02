Tielemans lijdt met Monaco puntenverlies in Toulouse na spektakelstuk

Op de 27e speeldag van de Franse Ligue 1 heeft Monaco zaterdag 3-3 gelijkgespeeld op het veld van Toulouse. Youri Tielemans begon in de basis, maar verscheen in de tweede helft niet meer op het veld.

Monaco, ongeslagen in de laatste elf wedstrijden, begon met Youri Tielemans in de basis. Al in de 8e minuut bracht Balde Keita Rony Lopes voor doel. Die laatste duwde de 0-1 voorbij doelman Alban Lafont. Ibrahim Sangare maakte in de 24e minuut gelijk voor Toulouse. Na de rust kwam Tielemans de kleedkamer niet meer uit. De vleugelspeler Ibrahim Sangare kwam in zijn plaats het veld op, waardoor het waarschijnlijker lijkt dat het om een tactische wissel ging dan om een blessure bij de Rode Duivel.

Rony Lopes scoorde in de 47e minuut zijn tweede van de avond. In de 72e minuut zette Stevan Jovetic de 1-3 op het scorebord. Zes minuten later scoorde Andy Delort vanop de stip de aansluitingstreffer voor Toulouse. In de 87e minuut sleepte Yaya Touré een puntje uit de brand voor de thuisploeg: 3-3. Zo doorbreekt Toulouse de reeks overwinningen die Monaco in de laatste drie wedstrijden had neergezet.

PSG (68 punten) voert nog steeds de Franse tabellen aan. Monaco is eerste achtervolger en heeft 57 punten. Toulouse is 16e met 28 punten. Marseille (3e met 55 punten) kan zondag profiteren van het Monegaskische puntenverlies, al moet het daarvoor wel winnen op het veld van leider PSG.

Een vroege goal voor Monaco op bezoek bij Toulouse: @Rony10Lopes opent de score! ??#TFCASM 0??-1?? pic.twitter.com/oBHjZMYbok — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 24 februari 2018

Gelijkmaker uit het niets! Ibrahim Sangaré met zijn eerste goal ooit voor Toulouse en zijn eerste in de @Ligue1Conforama! ??#TFCASM 1??-1?? pic.twitter.com/fdOBrBbb7G — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 24 februari 2018