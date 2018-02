Ex van Pommeline heeft geen goed woord over voor verleider Fabrizio uit ‘Temptation Island’

Merijn, het ex-lief van Pommeline, heeft op zijn eigen YouTube-kanaal zwaar uitgehaald naar ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio. Die zou de reden zijn waarom de rondborstige blondine hem liet zitten, en daar is hij duidelijk niet blij mee.

Toen Lisa en Merijn vorig jaar ‘Temptation Island’ verlieten, was snel duidelijk dat de twee Nederlanders geen koppel meer waren. Dat had veel te maken met Pommeline, de rondborstige verleidster waarmee Merijn het bed indook. Na de opnames van het tv-programma werden de twee zelfs een koppel.

Die relatie liep enkele weken geleden spaak, zo deelden de twee mee op Instagram. Pommeline biechtte al op dat Merijn haar gedumpt had nadat ze gevoelens had gekregen voor iemand anders. Die iemand anders is Fabrizio, de baas van Pommeline in zijn tattooshop die dit seizoen als verleider deelneemt aan Tempation Island. Daar viel hij vooral al op door te huilen omdat hij al snel gevoelens kreeg voor Daniëlle.

Merijn heeft nu voor de eerste keer ook zelf gereageerd op het einde van zijn relatie met Pommeline op zijn eigen, net opgerichte, YouTube-kanaal. Daar geeft hij commentaar bij de meest recente aflevering van het Vijf-programma en vroeg zijn co-presentatrice ook naar de situatie met Pommeline en Fabrizio.

“Het is moeilijk om Fabrizio op tv te zien”, aldus Merijn. “Die heeft geen respect, ik vind hem echt een klootzak. Hij doet alsof hij respectvol is en meteen moet huilen, maar ik geloof hem niet.”