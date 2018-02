‘Notting Hill’-actrice op 53-jarige leeftijd overleden

Emma Chambers, de actrice die de zus van Hugh Grant speelde in Notting Hill en een prominente rol speelde in de BBC-serie Vicar of Dibley, is op 53-jarige leeftijd overleden.

Chambers werd vooral bekend dankzij de romantische film Notting Hill met Hugh Grant en Julia Roberts. Ze speelde daarin Honey, de wat excentrieke jongere zus van Grant.

Notting Hill. Foto: Photo News

“Emma creëerde heel wat geweldige personages en deed prachtig werken. Ze bracht vreugde en blijheid voor heel wat mensen”, staat te lezen in een mededeling die haar agent rondstuurde. Het gaat om een natuurlijk overlijden.

“Onze prachtige vriendin Emma Chambers is overleden. We zijn heel triest”, tweette haar collega Emma Freud, met wie ze er goed bevriend was. “Ze was een geweldige actrice en blonk uit in komedies. Ze was een teder, lief, grappig, buitengewoon en liefdevol mens.”

Chambers was getrouwd met collega-acteur Ian Dunn.